Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (03.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zocker seien wieder am Drücker bei Aktien wie Bed Bath & Beyond, GameStop und Co. Die Aktie von Bed Bath & Beyond sei am Dienstag nachbörslich 70 Prozent geklettert, nachdem das Unternehmen einen Deal mit Kroger bekanntgegeben habe. Zuvor sei schon Avis an der Börse explodiert. Auch die GameStop-Aktie sei stark gestiegen.Bed Bath & Beyond werde ab kommendem Jahr einen Teil seiner Waren, unter anderem Babymöbel, auf der Website von Kroger verkaufen. Zudem würden die Produkte in ausgewählten Kroger-Filialen erhältlich sein, so das Unternehmen. So wolle man neue Kunden erreichen und neue Umsätze generieren.Zudem habe Bed Bath & Beyond gemeldet, das Aktienrückkaufprogramm im Wert von einer Milliarde Dollar zwei Jahre früher als geplant abzuschließen.Vor allem die Meldung über die Kooperation habe der Aktie zu einer Kursexplosion auf 28 Dollar verholfen. Damit notiere der Titel wieder auf dem Niveau von Anfang September.Neben Bed Bath & Beyond hätten die WSB-Trader auch bei GameStop zugegriffen. Die Aktie des Spielehändlers sei nachbörslich um sechs Prozent geklettert, nachdem sie im regulären Handel bereits vier Prozent zugelegt habe.Den Vogel abgeschossen habe aber Avis : Die Aktie des Autovermieters sei zwischenzeitlich über 200 Prozent in die Höhe geschossen. Der Grund: Avis-CEO, Joe Ferraro, habe während einer Telefonkonferenz von einer vermeintlich großen Rolle von Avis bei der Elektromobilität in den USA gesprochen: "Sie werden sehen, dass wir in Zukunft bei elektrischen Antrieben viel aktiver sein werden."Kursexplosionen wie bei Avis, Bed Bath & Beyond oder GameStop würden praktisch aus dem Nichts geschehen und seien toll für alle, die frühzeitig dabei gewesen seien. Wer auf den fahrenden Zug aufspringen will, könnte allerdings schmerzhafte Verluste erleiden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2021)