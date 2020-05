Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

155,90 EUR -0,26% (13.05.2020, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

155,00 EUR +0,58% (13.05.2020, 09:31)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (13.05.2020/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie es IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) charttechnisch unter die Lupe.Am deutschen Aktienmarkt würden solche Charts derzeit Seltenheitswert besitzen. Schließlich habe die Bechtle-Aktie nach dem scharfen Kursrücksetzer von Februar/März, der letztlich den Basisaufwärtstrend seit 2008 (akt. bei 93,07 EUR) bestätigt habe, schnell in die Erfolgsspur zurückgefunden. Lohn der Mühen sei jüngst der Spurt über das Februarhoch (149 EUR) und somit auf ein neues Allzeithoch (157,80 EUR) gewesen. Per Saldo entstehe eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zumal die beschriebene Entwicklung im Chartverlauf ein sog. "V-Muster" entstehen lasse. Aus der Höhe dieser Formation ergebe sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 200 EUR. Auf dem Weg in diese Kursregion würden zwei Fibonacci-Projektionen - abgeleitet aus dem jüngsten Abwärtsimpuls - bei 175,61 EUR bzw. 192,04 EUR wichtige Etappenziele definieren.Rückenwind komme aktuell von einer Vielzahl von Indikatoren. Die hohe Relative Stärke (Levy) sowie ein frisches MACD-Kaufsignal würden den Ausbruch auf der Oberseite untermauern. Um das Risiko eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, würden sich die Hochs vom April bei rund 139 EUR als Absicherung anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.05.2020)Börsenplätze Bechtle-Aktie: