Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (14.08.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8).Der Umsatz sei in Q2 überraschend deutlich um 30,7% auf 1,26 (Vj.: 0,96; Analysten-Prognose: 1,22; Marktkonsens: 1,23) Mrd. Euro gestiegen. Zu dem starken Umsatzanstieg habe allerdings auch die Übernahme der französischen Inmac Wstore beigetragen. Auf organischer Basis habe der Konzern mit +16,9% y/y nichtsdestotrotz immer noch ein signifikantes Umsatzwachstum erzielen und das zweistellige Umsatzwachstum der beiden Vorjahre fortsetzen bzw. im Vergleich zum Q1 (+15,3% y/y) trotz der Konjunkturabschwächung sogar noch an Dynamik zulegen können.Auch die Ergebnisentwicklung sei positiv ausgefallen (bspw. EBT: +27,9% auf 55,7 (Vj.: 43,6; Analysten-Prognose: 56,7; Marktkonsens: 54,7) Mio. Euro). Der Ausblick für 2019, wonach Umsatz und EBT erneut zweistellig zulegen sollten, sei bestätigt worden. Die Rahmenbedingungen für Bechtle hätten sich allerdings erneut eingetrübt, sodass sich das organische Wachstum in der zweiten Jahreshälfte - nicht überraschend - abschwächen dürfte. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen leicht gesenkt (2019e: 3,92 (alt: 3,96) Euro; 2020e: 4,30 (alt: 4,39) Euro).