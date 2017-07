Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

57,44 EUR -0,71% (25.07.2017, 09:54)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

57,839 EUR -0,79% (25.07.2017, 10:03)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2016 lag der Umsatz bei rund 3,1 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com. (25.07.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, nennt in einer aktuellen Aktienanalyse ein neues Kursziel für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8).Die auf der Hauptversammlung am 01.06.2017 beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sei am 07.07. im Handelsregister eingetragen worden. Das Grundkapital der Gesellschaft verdopple sich somit auf 42 Mio. Euro, eingeteilt in 42 Mio. Stückaktien. Jeder Bechtle-Aktionär bekomme für jede bestehende Bechtle-Aktie zusätzlich eine neue Aktie (sogenannte Gratisaktie). Die Notierung der neuen Aktien sei gestern aufgenommen worden. Der Börsenkurs des Wertpapiers habe sich entsprechend halbiert, ohne dass sich der reale Wert des Aktienbestands ändere. Ziel der Maßnahme sei, die Handelbarkeit der Papiere an den Börsen zu verbessern und damit den Einstieg oder den Ausbau bestehender Positionen für breite Anlegerkreise zu erleichtern.Wegen der verdoppelten Aktienanzahl habe der Analyst seine EPS- und DPS-Prognosen halbiert. Sein Kursziel habe er dementsprechend ebenfalls angepasst, jedoch wegen eines niedrigeren Betas auf weniger als die Hälfte des ursprünglichen Kursziels (60,00 (alt: 110,00) Euro.Börsenplätze Bechtle-Aktie: