NASDAQ-Aktienkurs Beam Global-Aktie:

42,87 EUR -2,35% (17.03.2021, 14:46)



ISIN Beam Global-Aktie:

US07373B1098



WKN Beam Global-Aktie:

A2QDBZ



Ticker-Symbol Beam Global-Aktie:

16NA



NASDAQ-Ticker-Symbol Beam Global-Aktie:

BEEM



Kurzprofil Beam Global:



Beam Global (ISIN: US07373B1098, WKN: A2QDBZ, Ticker-Symbol: 16NA, NASDAQ-Symbol: BEEM) mit Sitz in San Diego, Kalifornien, ist Solarplaner, Architekt und Erfinder. Das Unternehmen entwickelt und implementiert saubere Energiesysteme für das Laden von Elektrofahrzeugen, die Energiesicherheit und Medien im Freien. Beam Global bedient Kunden weltweit. (17.03.2021/ac/a/n)







San Diego, CA (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP schließt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Beam Global:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP ziehen sich aus ihrem Engagement in den Aktien von Beam Global (ISIN: US07373B1098, WKN: A2QDBZ, Ticker-Symbol: 16NA, NASDAQ-Symbol: BEEM) völlig zurück.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 16.03.2021 ihre Netto-Short-Position von 0,59% auf 0,00% der Aktien von Beam Global abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds offensichtlich keine Netto-Leerverkaufspositionen in den Beam Global-Aktien.Börse Frankfurt-Aktienkurs Beam Global-Aktie:36,20 EUR -9,05% (17.03.2021, 11:31)