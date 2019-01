Berlin (www.aktiencheck.de) - Satter Überschuss für Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Höhe von 11,2 Milliarden Euro, so der Bund der Steuerzahler Deutschland (BdSt) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Allerdings hatte der Bundesfinanzminister bereits angedeutet, dass in den nächsten Jahren keine ähnlich hohen Überschüsse zu erwarten wären, weil die "fetten Jahre" vorbei seien. Dazu Holznagel: "Bundesfinanzminister zeichnen immer eine Flaute auf, wenn es um Entlastungen geht. Allerdings sprechen die Zahlen eine andere Sprache: Der Staat kann weiterhin mit deutlichen Mehreinnahmen rechnen - so viel Geld hatten die öffentlichen Kassen in Deutschland noch nie."Der Bund der Steuerzahler fordert überdies eine Steuerreform, um die Bürger der Mittelschicht zu stärken, sowie und eine Unternehmenssteuerreform. "Der Einstieg für beide Reformen wäre der komplette Soli-Abbau. Damit würde sich die Steuerschuld um 5,5 Prozent verringern", macht der BdSt-Präsident deutlich. (11.01.2019/ac/a/m)