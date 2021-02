Unternehmensnachrichten:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) habe für das 4. Quartal 2020 einen Umsatz von 10 Mrd. Euro gemeldet, ein Rückgang von 7% im Vergleich zum Vorjahr (Erwartung: 10,12 Mrd. Euro). Das bereinigte EBITDA habe in der Periode 2,39 Mrd. Euro erreicht, ein Rückgang von 3,4% im Jahresvergleich (Erwartung: 2,49 Mrd. Euro). Der Nettogewinn sei um 78% auf 308 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das Unternehmen habe einen negativen Free Cashflow von 503 Mio. Euro erwirtschaftet. Für 2020 sei eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorgeschlagen worden, nach 2,80 Euro in 2019. Bayer erwarte 2021 ein bereinigtes EBITDA im Bereich von 11,2 bis 11,5 Mrd. Euro bei einem Umsatz von 42 bis 43 Mrd. Euro. Das Unternehmen habe auch gesagt, dass es sich aus einigen Roundup-Vergleichsdeals zurückziehen könnte, wenn die Beteiligungsquoten nicht zufriedenstellend seien.



Die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol Deutschland: MUV2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MURGF) habe heute die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2020 bekanntgegeben. Der Rückversicherer habe einen Rückgang des operativen Gewinns um 42% auf 1,99 Mrd. Euro (Erwartung: 1,93 Mrd. Euro) verzeichnet. Der Nettogewinn sei um 55% auf 1,21 Mrd. Euro gesunken. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote habe bei 105,6% (Erwartung: 106%) gelegen. Das Unternehmen schlage eine unveränderte Dividende von 9,80 Euro je Aktie vor. Die Munich Re erwarte für 2021 einen Gewinn von 2,8 Mrd. Euro, wobei der Gewinn aus der Rückversicherung bei 0,3 Mrd. Euro liegen solle. Die Schaden-Kosten-Quote solle auf rund 96% sinken.



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) habe eine Erhöhung der Dividende für 2020 um 17% vorgeschlagen. Die Ausschüttung solle um 0,27 Euro auf 1,85 Euro je Aktie angehoben werden. Der Vorschlag sei abhängig von der Zustimmung der Aktionäre. (25.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa starteten in den heutigen Handel höher, nachdem die Indices an der Wall Street und in Asien zugelegt hatten, so die Experten von XTB.Einige Indices hätten jedoch bereits einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Der deutsche Leitindex notiere im Tagesverlauf mehr oder weniger unverändert, während andere westeuropäische Indices 0,3 bis 0,4% höher notieren würden. Die Indices aus Spanien, Portugal und Polen seien die Outperformer, da sie rund 1% höher notieren würden.