Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (26.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern Bayer investiere über 30 Millionen Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren in die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien für chronische Lungenerkrankungen. Dafür habe das Unternehmen mit US-Kliniken ein gemeinsames Labor in Boston eröffnet. Die Bayer-Pipeline umfasse bereits andere spannende Projekte, um in Zukunft Lungenerkrankungen zu therapieren.Wie Bayer mitgeteilt habe, würden im Rahmen dieser neuen Zusammenarbeit vier führende Experten ihre Expertise bei der Suche nach neuen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen bündeln.Die Bayer-Pipeline umfasse bereits spannende Projekte zur Entwicklung neuer Medikamente im Kampf gegen chronische Lungenerkrankungen. Darunter würden sich auch zwei klinische Studien zur Entwicklung eines P2X3-Antagonisten gegen chronischen Husten befinden. Bei diesem Projekt habe der Anleger-Liebling Evotec seine Finger im Spiel.Michel Doepke von "Der Aktionär" hält unverändert an der kritischen Einschätzung zu den Papieren fest - Ein langfristig angelegter Einstieg drängt sich aufgrund der ungelösten Glyphosat-Problematik weiter nicht auf. (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: