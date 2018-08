Die Konzernleitung gehe unter Berücksichtigung der Wechselkurse vom 31. März 2018 für das Gesamtjahr 2018 von einem Rückgang des Umsatzes aus. Der Konzernumsatz würde absolut unterhalb der Marke von 35 Mrd. EUR liegen und auch das EBITDA würde sich im unteren einstelligen Prozentbereich verringern. Das bereinigte Ergebnis je Aktie würde im Bereich des Vorjahresniveaus verbleiben. Durch die Übernahme von Monsanto werde mit einer deutlichen Steigerung des Umsatzes und des um Sondereinflüsse bereinigten EBITDA gerechnet.



Die Bayer AG veröffentliche am 5. September 2018 den Zwischenbericht zum zweiten Quartal 2018 und am 13. November den Zwischenbericht zum dritten Quartal 2018.



Grundlegend habe sich die Aktie der Bayer AG in den vergangenen Handelsjahren eher unspektakulär gezeigt. Aufwärts- wie auch Abwärtsphasen, die teilweise über einige Monate gelaufen seien, hätten sich abgewechselt. Jedoch sei dabei ein minimaler Überhang auf der Abwärtsseite vorhanden gewesen. Die Unterstützung von 85,00 Euro habe aber weder im Jahr 2016 noch Anfang 2018 unterschritten werden können. In der letzten Handelswoche habe jedoch ein etwas stärkeres Momentum auf der Abwärtsseite eingesetzt, das mit einem Downgap gestartet sei und durch die 85,00 Euro-Marke bis auf rund 75,00 Euro abgesackt sei. Eine solche Abwärtsbewegung sei in den vergangenen Jahren nur selten zu sehen gewesen. Der Schlusskurs zum Freitagabend habe knapp oberhalb von 77,50 Euro gelegen. Aus charttechnischer Sicht stehe jetzt die Abwärtsseite klar im Fokus und weitere Tiefs seien nicht auszuschließen. Gerade durch das entstandene Momentum lasse sich der Abwärtsgedanke unterstreichen. Erst wenn sich der Wert eventuell erneut über 85,00 Euro kämpfen könnte, wäre eine Erholung möglicherweise vorstellbar und Kaufgedanken könnten nach erneuter situativer Prüfung Chancen haben. Realistische Ziele auf der Abwärtsseite könnten die Unterstützungen bei 70,00 Euro und 65,00 Euro darstellen, für Käufe gegebenenfalls 90,00 Euro und auch 95,00 Euro. (Analyse vom 20.08.2018)



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.08.2018/ac/a/d)

LeverkusenBerlin (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer AG bezeichne sich als Life-Science-Unternehmen und verweise auf seine über 150-jährige Geschichte und Erfahrung auf den Gebieten der Gesundheit und Agrarwirtschaft. Der Bayer-Konzern sei in drei Divisionen untergliedert: die Segmente Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Sciences. Der Bereich Animal Health werde als weitere Geschäftseinheit geführt. Das Unternehmen habe im Geschäftsbericht 237 konsolidierte Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten ausgewiesen. Das Unternehmen habe seinen Sitz in Leverkusen und werde von CEO Werner Baumann geleitet.Bayer-DivisionenIm Segment Pharmaceuticals konzentriere sich Bayer zum Beispiel auf verschreibungspflichtige Produkte für die Bereiche Herz-Kreislauf und Frauengesundheit sowie Spezialtherapeutika für die Bereiche der Onkologie, Hämatologie und Augenheilkunde. Im Bereich Consumer Health würden größtenteils verschreibungsfreie Produkte angeboten, wie etwa Präparate für die Gebiete der Dermatologie und Nahrungsergänzungen. Zudem würden Medikamente gegen Schmerz, Magen-Darm-Erkrankungen, Allergien, Erkältung und auch für die Fußpflege und den Sonnenschutz angeboten. Der Konzernbereich Crop Science gehöre zu den global führenden Agrarwirtschaftsunternehmen. Kernbereiche seien hier Saatgut, Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung. Die Geschäftseinheit Animal Health sei führend im Bereich der Tiermedizin und Tiergesundheit für Haus- und Nutztiere.Übernahme von Monsanto vollzogen - Glyphosat-Klagewelle befürchtetDie wohl wichtigste Story in der jüngsten Zeit sei die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto. Mit dem Stichtag des 7. Juni 2018 gelte die Bayer AG als alleiniger Eigentümer der Monsanto Company. Um die kartellrechtlichen Bedingungen zu erfüllen, habe Bayer die Auflage erhalten, bestimmte Geschäfte des Bereichs Crop Science an BASF zu veräußern. Integrationsfortschritte, Synergie- und andere positive Effekte würden allerdings derzeit durch die in den USA zugelassenen Klagen gegen Monsanto negativ überlagert. Dies habe der Aktie zuletzt immens geschadet, was man unschwer am Aktienkurs ablesen könne. Das in Kalifornien gefällte Glyphosat-Urteil vom 10. August 2018 habe den Abverkauf an der Börse zusätzlich verstärkt, weil man aktuell Sammelklagen in den USA befürchte. Allein im August seien bereits rund 18 Mrd. Marktkapitalisierung den Bach runtergegangen. Klagen würden zum Geschäftsalltag eines Großkonzerns gehören. Denke man an Klagewellen aus den USA, würden einem zunächst die zahlreichen Klagen gegen die Deutsche Bank einfallen. Solche Klagen würden in erster Linie zu starker Unruhe und Unsicherheit führen, die den Aktienkurs belasten würden. Aber auch gegen Bayer seien in den USA bereits vor der Monsanto-Übernahme Klagen eingereicht worden. So gebe es beispielsweise Klagen von Anwendern von Mirena, Xarelto und Essure. Auch in Kanada lägen Sammelklagen zu Neonikotinoiden vor. Zudem seien derzeit Sammelklagen von US-Landwirten aus Arkansas und South Dakota mit Bezug zum Unkrautvernichter Dicamba eingereicht worden.Details zur AktieAktuelle AnalysenDie Analysten von Baader Bank, Barclays, Berenberg, Bernstein, CFRA, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Equinet, Goldman Sachs, HSBC, Independent Research, Jefferies, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, LBBW, NORD LB, UBS und Warburg Research höätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie der Bayer AG angefertigt. Von den 20 Analysen liege das höchste Kursziel bei 140,00 EUR (Baader Bank vom 3. August 2018) und das niedrigste Kursziel bei 86,00 EUR (DZ Bank vom 13. August 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 109,85 EUR. Ziehe man nur die August-Kursziele heran, ergäbe der Durchschnitt der zwölf Analysen ein Kursziel von 106,83 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 77,05 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Bei der Bayer AG werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2017 habe bei 35,015 Mrd. EUR gelegen und das Ergebnis vor Ertragsteuern bei 4,577 Mrd. EUR. Der Jahresüberschuss sei mit 7,336 Mrd. EUR testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 8,41 EUR gelegen. Die Anteilseigner hätten je Aktie eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR erhalten, die Ausschüttungssumme habe somit bei 2,3 Mrd. EUR gelegen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 7,633 Mrd. EUR ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 36,801 Mrd. EUR gelegen und das gezeichnete Kapital bei 2,117 Mrd. EUR. Die Verbindlichkeiten seien mit 38,226 Mrd. EUR angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 49,2 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme habe bei 75,087 Mrd. EUR gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 99.820 Mitarbeiter beschäftigt.Prognosen für 2018 angepasst