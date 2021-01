Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern habe sich nach dem Deal mit dem Corona-Impfstoff-Entwickler CureVac frisches Kapital am Anleihemarkt besorgt. Die Emission über 4 Mrd. Euro bestehe aus mehreren Tranchen mit Laufzeiten von vier bis 15 Jahren, habe Bayer am Donnerstagabend mitgeteilt. Die Verzinsung betrage 0,05 bis 1% pro Jahr. Die Erlöse sollten für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, u.a. zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten.Bayer habe zuletzt reichlich Geld in die Pharmasparte investiert, u.a. mit der Milliardenübernahme des US-Unternehmens Asklepios BioPharmaceutical zum Ausbau des Geschäfts mit Zell- und Gentherapien. Zudem würden die Leverkusener immer noch an der teuren Lösung des US-Rechtsstreits um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter arbeiten. Im Sommer habe das Unternehmen einen groß angelegten Vergleich für diverse US-Rechtsstreitigkeiten rund um den übernommenen US-Saatgutkonzern Monsanto angekündigt. Das Thema sei aber noch nicht vom Tisch, weil ein Seitenstrang der Regelung noch offen sei. Ohnehin sitze Bayer auch aufgrund der Monsanto-Übernahme auf einem hohen Schuldenberg. Per Ende September habe die Nettofinanzverschuldung der Leverkusener 28,3 Mrd. Euro betragen. Das sei jedoch rund ein Viertel weniger gewesen als exakt ein Jahr zuvor.Der Deal mit CureVac habe der Bayer-Aktie frische Impulse verliehen. Diese hätten ausgereicht, um den DAX-Wert über den charttechnischen Widerstand um die 50-Euro-Marke zu hieven. Im Vergleich zum DAX sei die Bayer-Aktie aber mit Blick auf die zurückliegenden Monate immer noch ein deutlicher Underperformer, was auf den ersten Blick Nachholpotenzial verspreche. Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA seien allerdings noch nicht vom Tisch. Entsprechend skeptisch bleibe "Der Aktionär" gestimmt, trotz deutlich aufgehelltem Chartbild, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: