Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.In den vergangenen Jahren habe die Krebsforschung enorme Fortschritte erzielt. Dazu würden auch präzisionsonkologische Behandlungen gehören, die mittlerweile vielen Patienten zur Verfügung stünden. Ein Medikament dieser Klasse sei Vitrakvi (Larotrectinib) von Bayer, welches wiederum von Loxo Oncology (inzwischen zu Eli Lilly gehörend) einlizenziert worden sei. Vitrakvbr hat nun eine weitere Zulassung in Japan erhalten.Aufgrund der milliardenschweren Übernahme von Loxo Oncology durch den US-Pharmakonzern Eli Lilly seien die exklusiven Lizenzrechte für die globale Entwicklung und Vermarktung inklusive den USA von Larotrectinib und dem Prüfmedikament Selitrectinib an Bayer übergegangen. Vitrakvi zähle zu den neuen Medikamenten in der Pipeline von Bayer.Die Zulassung von Vitrakvi in Japan sei zu erwarten gewesen und habe keinen nennenswerten Einfluss auf den Aktienkurs von Bayer. Nach wie vor würden die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA wie ein Bremsklotz für den DAX-Wert wirken, denn die Probleme seien immer noch nicht gänzlich vom Tisch. Daher halte "Der Aktionär" an seiner skeptischen Einschätzung fest und rate Anlegern weiter, an der Seitenlinie zu verharren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2021)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:53,64 EUR -0,39% (24.03.2021, 12:56)