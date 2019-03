Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (26.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer wolle den Krieg an mehreren Fronten offensichtlich irgendwie verhindern. Man habe zuletzt nicht nur wegen der Glyphosat-Sache im Fokus gestanden. Es habe auch einen Prozess gegeben, in dem es sich um Xarelto handle. Xarelto sei ein Blutdrucksenker und er sollte zu Blutungen geführt haben. Es habe zwar sechs ähnliche Fälle gegeben, die Bayer habe für sich entscheiden können. Man habe aber kein Risiko eingehen können, zumal da weitere Tausende Fälle hier anhängig gewesen seien. Deswegen habe Bayer jetzt 775 Mio. USD in die Hand genommen und einen Vergleich geschlossen. Die Prozesse seien sehr teuer, deswegen halte dies der Börsenexperte für eine sinnvolle Entscheidung.Nichtsdestotrotz sei die Bayer-Aktie richtig schlecht unterwegs und habe ein neues Tief gemacht. Ob die Nachricht über den Vergleich zu einer Trendwende führt, wagt Martin Weiss zu bezweifeln, denn wichtiger ist die Glyphosat-Geschichte, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:56,13 EUR -2,45% (26.03.2019, 10:40)