Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,31 EUR +0,18% (24.05.2019, 09:35)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,40 EUR +0,37% (24.05.2019, 09:50)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (24.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der 14. September 2016 sollte in die Geschichtsbücher eingehen. "Bayer and Monsanto to create a Global Leader in Agriculture" habe damals die Überschrift der Monsanto-Pressemitteilung zur geplanten Übernahme durch Bayer geheißen. Kostenpunkt: 66 Mrd. Dollar. Nach dem Vollzug der umstrittenen Akquisition sei es für die Bayer-Aktie aufgrund der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA stetig abwärts gegangen - die Marktkapitalisierung sei massiv zusammengeschrumpft.Unter Zugrundelegung des gegenwärtigen Wechselkurses werde der DAX-Konzern derzeit mit 56,7 Mrd. Dollar an der Börse bewertet und damit bereits deutlich unter dem Preis, den das Management rund um CEO Werner Baumann für den US-Saatgutriesen Monsanto auf den Tisch gelegt habe. Unglaublich. "Eine Wertvernichtung historischen Ausmaßes", habe Ingo Speich von der Deka auf der diesjährigen Bayer-Hauptversammlung das Kursdesaster bezeichnet.Quasi bewerte die Börse die Sparte Crop Science mit 0. Denn Bayer habe neben dem Geschäftsbereich viel mehr zu bieten. Neben der Tiergesundheit, Consumer Health und dem verbleibenden Anteil am Chemie-Park Currenta könne sich der DAX-Konzern seit Jahren vor allem auf die Pharma-Sparte verlassen.Gut 50 Mrd. Euro für die Summe der Teile sei nach Meinung von DER AKTIONÄR zu wenig. Das Problem: Die finanziellen Risiken, die aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA hervorgehen würden, seien einfach nicht abzuschätzen.Anleger sollten bei der Bayer-Aktie vorerst weiter abwarten und an der Seitenlinie verweilen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link