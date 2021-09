Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Vitrakvi (Larotrectinib) zähle zu den Wachstumstreibern im Onkologie-Portfolio von Bayer. Neue Analysen hätten nun dem Vernehmen nach das überzeugende Wirksamkeits- und Verträglichkeitsprofil des präzisionsonkologischen Medikaments bestätigt, so die Leverkusener gemäß einer Pressemitteilung vom Donnerstag.Demnach würden die Daten aus vier verschiedenen Analysen zu Vitrakvi den anhaltenden klinischen Nutzen für Patienten mit soliden Tumoren zeigen, die eine NTRK-Genfusion aufweisen würden. Die jüngsten Ergebnisse würden laut Bayer auf dem vom 16. bis 21. September 2021 stattfindenden ESMO-Kongress 2021 vorgestellt."Die erste Zulassung von Vitrakvi vor etwa drei Jahren war ein Paradigmenwechsel auf dem Gebiet der Krebstherapie, da es auf den onkogenen Treiber abzielt, der das Wachstum und die Ausbreitung eines soliden Tumors verursacht, und nicht auf den Bereich, in dem er entsteht", so Scott Z. Fields, M.D., Senior Vice President und Leiter der Onkologie-Entwicklung bei Bayer im Rahmen der Pressemitteilung. "Die Langzeitdaten für Vitrakvi, die weiterhin ein konsistentes Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil bei mehr Patienten und über einen längeren Zeitraum zeigen, untermauern die Bedeutung der Präzisionsonkologie als bedeutenden Fortschritt in der Krebstherapie."Bayer habe sich den Zugriff auf die präzisionsonkologische Substanz durch einen Deal mit der Biotech-Schmiede Loxo Oncology gesichert. Der Krebs-Spezialist sei vor geraumer Zeit wiederum vom Pharma-Riesen Eli Lilly geschluckt worden.Daher rät "Der Aktionär" weiter von einem Einstieg bei der Aktie von Bayer ab, so Michel Doepke. Hinzu komme das klar angeschlagene Chartbild. (Analyse vom 16.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link