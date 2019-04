Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (29.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer-Chef Werner Baumann erhalte auch nach der historischen Schlappe Rückendeckung von seinem Aufsichtsrat. "Wir nehmen das Abstimmungsergebnis der Hauptversammlung sehr ernst", habe der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning erklärt. Gleichzeitig stehe der Bayer-Aufsichtsrat geschlossen hinter dem Vorstand, heiße es ist in einer Pressemitteilung. Doch das Vertrauen der Aktionäre schwinde.Auf der Bayer-Hauptversammlung sei allen Tagesordnungspunkten zugestimmt worden, außer der Entlastung des Vorstandsvorsitzenden Baumann. Mit einem Ergebnis von 44,5 Prozent des anwesenden Grundkapitals hätten die Aktionäre Baumann und dem Unternehmen einen Denkzettel verpasst. Damit sei das Vertrauen seitens der Aktionäre entzogen.Der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning habe indes Baumann weiter sein Vertrauen ausgesprochen. Doch die kritischen Stimmen nach der turbulenten Hauptversammlung würden zunehmen. Grünen-Politiker Anton Hofreiter habe laut der "Funke Mediengruppe" gesagt: "Es wäre das Beste, wenn der Vorstand den Weg für einen Neuanfang frei machen würde."Der Druck auf den Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann bleibe hoch. Angesichts der weiter steigenden Glyphosat-Klagen in den USA und die unvorhersehbaren Folgen aus den damit verbundenen Rechtsstreitigkeiten sei eine charttechnische Trendwende bei der Bayer-Aktie vorerst nicht in Sicht."Der Aktionär" hält weiter an seiner Einschätzung fest: Anleger sollten vorerst weiter einen Bogen um Long-Positionen machen, so Michel Doepke. (Analyse vom 29.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link