Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

61,25 EUR -11,48% (20.03.2019, 14:05)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.03.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Die Aktie sei heute Morgen um über 10% eingebrochen. Grund hierfür sei ein herber Rückschlag, den die Bayer-Tochter Monsanto gestern Abend vor dem Bundesbezirksgericht San Francisco hinsichtlich des glyphosathaltigen Herbizids Roundup erlitten habe. In dem ersten Teilprozess des Edwin Hardeman-Verfahrens habe die Jury geurteilt, dass Roundup erheblich zur Entstehung der Krebserkrankung des Klägers Hardeman beigetragen habe. Als sogenannter "Bellwether-Fall" könne der Prozess richtungsweisend sein, denn er gelte als Testverfahren, auf dessen Grundlage andere Klagen verhandelt werden könnten. Im zweiten Teilprozess gehe es nun darum, ob das Verhalten der Bayer-Tochter Monsanto für die Krebserkrankung von Edwin Hardeman verantwortlich gemacht werden könne.Mit dem gestrigen Urteil sei zum einen die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung von Bayer im Hardeman-Prozess gestiegen. Zum anderen hätten sich aufgrund der Signalwirkung des Prozesses auch die Erfolgsaussichten für andere Kläger erhöht. Sollte Bayer dieses und andere Testverfahren bzw. deren Revisionen verlieren, könnte es auf milliardenschwere Vergleichszahlungen hinauslaufen. Bilanziell habe Bayer bisher keine Rückstellungen für Schadensersatz- und/oder Vergleichszahlungen gebildet. Der Analyst habe in seinem DCF-Modell daher seinen Risikoabschlag auf 25% (zuvor: 10%) und das Beta angehoben.Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, reduziert infolgedessen sein Kursziel für die Bayer-Aktie von 74,00 auf 56,00 Euro und ändert sein Votum von "halten" auf "verkaufen". (Analyse vom 20.03.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:61,04 EUR -12,42% (20.03.2019, 13:51)