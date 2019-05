Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,61 EUR -2,22% (23.05.2019, 11:16)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.05.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Ein Vergleich muss her! - AktienanalyseDie Negativserie von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) hält an, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe in den USA auch den dritten wichtigen Prozess um angeblich krebserregende Produkte der Tochter Monsanto verloren. Die Geschworenen-Jury des zuständigen Gerichts im kalifornischen Oakland habe das Unternehmen zu Schadenersatz von insgesamt über zwei Mrd. Dollar an die beiden Kläger verurteilt. Der größte Teil davon entfalle auf sogenannten Straf-Schadenersatz, wofür es im deutschen Recht keine Entsprechung gebe. Geklagt habe ein Rentnerehepaar, dass Monsantos Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat für seine Krebserkrankungen verantwortlich mache. Auch wenn die Strafe am Ende noch deutlich reduziert werden dürfte, sei der Fall für Bayer hochbrisant: Es sei bereits der dritte Schuldspruch innerhalb weniger Monate, und weitere Prozesse würden folgen.Zuletzt sei der Konzern in den USA nach eigenen Angaben mit rund 13.400 Klagen wegen des Unkrautvernichters Roundup konfrontiert gewesen. Die Bayer-Aktie habe mit einem erneuten Kurssturz reagiert. Obwohl aus Sicht der Experten schon ein Großteil der möglichen finanziellen Belastungen im Aktienkurs eingepreist sei, lasse eine Trendwende weiter auf sich warten. Denn die Deutschen würden sich weiterhin gegen einen Vergleich sperren. Allerdings wolle der Aufsichtsrat nach Informationen des Handelsblatts in den kommenden Wochen zusammenkommen, um über das Desaster zu beraten. Dann könnte die Aktie zu einer Erholung ansetzen. (Ausgabe 20/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:54,43 EUR -2,89% (23.05.2019, 11:31)