Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Bayer-Konzern erhalte im Berufungsverfahren gegen einen Schuldspruch wegen angeblicher Krebsrisiken von glyphosathaltigen Unkrautvernichtern Unterstützung der US-Regierung. Das Justizministerium habe am Freitag (Ortszeit) einen so genannten Amicus-Schriftsatz beim zuständigen Gericht in San Francisco eingereicht.Bei dem Fall gehe es um ein Urteil vom März, das Bayer in höherer Instanz aufheben lassen wolle. Der Kläger Edwin Hardeman habe ein Unkrautvernichtungsmittel des von Bayer übernommenen US-Saatgutriesen Monsanto für seine Krebserkrankung verantwortlich gemacht.Eine Jury habe geurteilt, dass der Konzern haftbar sei, und zunächst eine Strafzahlung von gut 80 Millionen Dollar angeordnet. Später sei diese auf 25,3 Millionen (22,7 Millionen Euro) reduziert worden. Doch auch dagegen habe Bayer Anfang dieser Woche Berufung eingelegt.Die Rückendeckung der US-Regierung sei beim Konzern gut angekommen. "Wir freuen uns, dass die Vereinigten Staaten ihre Sichtweise in diesem Verfahren eingebracht haben, die mit unseren Argumenten in diesem Fall übereinstimmt", habe Bayer am Freitag mitgeteilt.Die Linie der US-Regierung sei im Grunde allerdings auch vorher schon klar gewesen. Die Bundesumweltbehörde EPA habe bereits zuvor betont, das umstrittene Pflanzengift Glyphosat - im Gegensatz zu mehreren US-Gerichtsurteilen - weiterhin nicht als krebserregend einzustufen.Alle weiteren Verfahren in diesem Jahr seien verschoben worden. Die meisten Analysten würden erwarten, dass sich das Unternehmen über kurz oder lang auf einen milliardenschweren Vergleich mit den zahlreichen Klägern in den USA einige. Darauf würden auch die zuständigen Gerichte dringen.Die Unterstützung der US-Regierung könnte sich im Falles eines Vergleichs durchaus positiv für Bayer auswirken. Noch sei aber offen, was hier auf Bayer zukommen werde. Die Unsicherheit bestehe also weiterhin. Die Aktie von Bayer habe sich indes von ihren Jahrestiefständen in den vergangenen Monaten deutlich erholen können. Zuletzt sei das Papier an eine wichtige Hürde herangelaufen: Das Jahreshoch bei 73,17 Euro.Gelingt der Ausbruch darüber, wäre dies aus charttechnischer Sicht ein klares positives Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Bayer-Aktie. (Analyse vom 23.12.2019)