Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (12.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Auf dem Kapitalmarkttag (10./11.03.) habe Bayer einen Mittelfristausblick gegeben, wonach der Umsatz bis 2024 auf 43,0 bis 45,0 (Gj. 2020: 41,4) Mrd. Euro klettern solle. Das bereinigte EPS zu konstanten Wechselkursen werde in 2024 bei 7,00 bis 7,50 (Gj. 2020: 6,92) Euro veranschlagt. Außerdem solle bis 2024 der freie Cashflow auf 5,0 (Gj. 2020: 1,3) Mrd. Euro steigen. Dabei werde von 2022 bis 2024 im Crop Science-Segment u.a. mittels neu entwickeltem Saatgut ein jährliches Umsatzwachstum (organisch) von 3,0% bis 5,0% (Gj. 2020: +4,3% y/y) und bis 2024 eine bereinigte EBITDA-Marge von 27,0% bis 29,0% (Gj. 2020: 24,1%) angestrebt. Im selben Zeitraum solle der Umsatz im Consumer Health-Segment durch Digitalisierung und mögliche Akquisitionen, um 3,0% bis 5,0% (Gj. 2020: +3,1% y/y) pro Jahr steigen und die bereinigte EBITDA-Marge im mittleren zwanziger Prozentbereich (Gj. 2020: 22,0%) liegen. Für Pharmaceuticals erwarte der Konzern von 2022 bis 2023 ein organisches Umsatzwachstum von 3,0% bis 5,0% (Gj. 2020: +0,5% y/y) p.a., aber infolge höherer F&E-Aufwendungen mit einem Rückgang der bereinigten EBITDA-Marge bis 2023 auf 32,0% bis 34,0% (Gj. 2020: 34,9%).Durch Patentabläufe bei den Blockbustermedikamenten Xarelto und Eylea rechne Bayer in 2024 mit einem Umsatzrückgang bei Pharmaceuticals im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei einer noch nicht gänzlich gelösten Glyphosat-Thematik, für die die Wahrscheinlichkeit der Zustimmung des US-Gerichts nach Erachten des Analysten aber gestiegen sei, hätten seine Prognosen vorerst Bestand.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Bayer-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde bei 60 Euro belassen. (Analyse vom 12.03.2021)