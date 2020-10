Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Starke News aus der Pharma-Pipeline von Bayer: Der DAX-Konzern wolle bis zum Jahresende einen Zulassungsanträge für seinen Hoffnungsträger Finerenon zur Behandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Diabetes Typ 2 stellen. Das habe das Unternehmen am Freitag im Zuge der Vorstellung detaillierter Studiendaten zu dem Mittel mitgeteilt.Bayer habe bereits im Juli mit seiner klinischen Studie (Phase III) namens Fidelio-DKD, in der die Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels zusätzlich zur Standardtherapie bei chronisch Nierenkranken mit Typ-2-Diabetes beurteilt werden sollte, den primären Endpunkt erreicht. Seit damals sei bekannt, dass Finerenon das Fortschreiten der chronischen Nierenerkrankung (CKD) verzögere, also die Zeit etwa bis zum Nierenversagen verlängere.Zudem sei das Risiko für den sogenannten sekundären Endpunkt um 14 Prozent gesunken. Hierbei berechne Bayer die Kombination aus der Zeit bis zum kardiovaskulären Tod oder bis zum ersten Auftreten von nicht tödlichen Schlaganfällen, Herzinfarkten oder Krankenhausaufenthalten wegen Herzinsuffizienz und vergleiche sie mit der Behandlung mit einem Placebo, also einem Mittel ohne Wirkstoff.Für Bayer sei ein Erfolg neuer Medikamente wichtig, da in den kommenden Jahren der Patentschutz für wichtige Umsatzbringer wie den Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenmedikament Eylea wegfallen würden. Gerade im Fall von Xarelto dürfte das nach 2024 beim Konzernumsatz laut Experten deutlich spürbar werden. Das Mittel habe 2019 mit 4,1 Milliarden Euro mehr als neun Prozent zum Konzernumsatz beigesteuert.Für den "Aktionär" ist der Wert derzeit kein Investment, so Michel Doepke. (Analyse vom 26.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link