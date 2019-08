Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (14.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer und LANXESS hätten den Verkauf des Chemieparks Currenta besiegelt. Insgesamt würden den Unternehmen 3,5 Mrd. Euro zufließen. Bayer stünden 60% zu. Nun könnte es der nächsten Sparte zeitnah an den Kragen gehen: der Tiergesundheit. Seit Monaten werde über einen Verkauf oder die Fusion mit einem Konkurrenten spekuliert. Zuletzt habe die Nachrichtenagentur Bloomberg erneut einen Zusammenschluss mit Elanco Animal Health ins Spiel gebracht. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass Bayer in den kommenden Wochen den Kapitalmarkt über das geplante Vorgehen mit der Sparte Animal Health informieren werde.Die Aussicht auf einen schnellen Vergleich mit Tausenden Glyphosat-Klägern habe der Bayer-Aktie in der vergangenen Handelswoche Flügel verliehen und diese sogar kurzzeitig über die 70-Euro-Marke gehievt. Der Verkauf der Tiergesundheit könnte dem Papiere zwar auch kurzfristig positive Impulse einhauchen. Für den "Aktionär"stehe aber fest: Ohne einen bezahlbare Lösung in der Causa Glyphosat dürfte es schwierig mit einer nachhaltigen charttechnischen Trendwende werden. Daher sei vor einer potenziellen Einigung weiter Vorsicht angebracht, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:64,79 EUR -0,77% (14.08.2019, 14:33)