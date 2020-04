Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer lege am Montag (27. April) die Zahlen für das erste Quartal 2019 vor. Am Dienstag, 28. April, folge die Hauptversammlung aufgrund der Corona-Krise in digitaler Form. Das würden die Analysten vom DAX-Unternehmen erwarten.Experten würden im Durchschnitt für das erste Quartal mit einem Anstieg des Umsatz um knapp drei Prozent auf 12,6 Milliarden Euro rechnen. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA dürfte demnach um ebenfalls rund drei Prozent auf 4,1 Milliarden Euro steigen. Unter dem Strich sollte das Ergebnis auf Basis fortgeführter Geschäftstätigkeit um mehr als die Hälfte auf 1,77 Milliarden Euro nach oben geschnellt sein.Insgesamt erscheine Bayer recht robust, was die Folgen der weltweiten Coronavirus-Pandemie angehe, erkläre Analyst Markus Mayer von der Baader Bank. Zwar würden viele nicht dringend notwendige Operationen in Krankenhäusern verschoben, was auf der Nachfrage etwa nach dem Gerinnungshemmer Xarelto lasten könnte. Bei anderen Medikamente - gerade bei denen gegen Krebs - könnte das aber anders aussehen. Auch dürfte die Nachfrage nach rezeptfreien Mitteln gegen Erkältungen und Grippe sogar profitiert haben. Mit Blick auf das Agar-Geschäft sehe Mayer zumindest vorerst kaum Einschränkungen, da Landwirtschaft zur kritischen Infrastruktur zähle und daher kaum Corona-Einschränkungen unterworfen sei.Ähnlich sehe es Analyst Richard Vosser von der Bank J.P. Morgan. Er rechne mit starken Zahlen für das erste Quartal, getrieben vom Geschäft mit freiverkäuflichen Medikamenten sowie der Landwirtschaft. So würden in den USA Mais und Soja wieder auf mehr Fläche angebaut, und in Lateinamerika sollte es zum Ende der dortigen Saatsaison gut gelaufen sein."Der Aktionär" rechne ebenfalls mit einem soliden Zahlenwerk. Die Pharma-Sparte und das Segment Crop Science sollten sich in der Corona-Krise als robust erweisen.Investierte Anleger bleiben vorerst investiert und setzen auf eine Fortsetzung der Comeback-Rally in Richtung 65,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link