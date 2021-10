Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, habe Bayer am Freitag mitgeteilt, dass das Unternehmen einige Chargen der Antimykotika Lotrimin AF und Tinactin zurückrufe. Dem Vernehmen nach sei in einigen Proben der Kohlenwasserstoff Benzol enthalten, der als krebserregend für den Menschen eingestuft werde.Bayer habe berichtet, dass es sich das Unternehmen als Vorsichtsmaßnahme zum freiwilligen Rückruf entschlossen habe und dass die US-Gesundheitsbehörde FDA über die Entwicklungen informiert sei, zitiere Reuters.Bei den zurückgerufenen Produkten handle es sich um rezeptfreie Antimykotika in Sprühdosen, die zwischen September 2018 und September 2021 in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Kanada und Mexiko vertrieben worden seien, heiße es weiter. DAX -Unternehmens bleiben.Anleger sollten die Bayer-Aktie unverändert meiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: