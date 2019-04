Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (01.04.2019/ac/a/d)

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analysten Sebastian Bray und Rikin Patel von der Privatbank Berenberg:

Sebastian Bray und Rikin Patel, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) nach einem Analystenwechsel wieder auf.

Sie hätten die Prognosen für die Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit Klagen rund um den umstrittenen und angeblich krebserregenden Wirkstoff Glyphosat um mehr als das Doppelte auf 10 Mrd. Euro erhöht, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Diese rechtlichen Risiken könnten stärker als gedacht auf den Aktienkurs der Bayer AG durchschlagen. Auch die hohe Verschuldung des Konzerns sei ein Problem. Vor der Aussetzung der Bewertung sei die Bayer-Aktie von Berenberg mit "buy" und einem Ziel von 105 Euro eingestuft worden.

Die Bayer-Aktie wurde mit dem "hold"-Votum und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. (Analyse vom 01.04.2019)