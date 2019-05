Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt verliere auch die bereits arg gebeutelte Bayer-Aktie weiter an Boden und stehe kurz vor einem neuen Mehrjahrestief. Es drehe sich derzeit alles um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA, auch eine positive Nachricht aus der Pharma-Sparte könne dem DAX-Titel im heutigen Handel nicht auf die Sprünge helfen.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe dem Arzneimittel Copanlisib den Status einer "Breakthrough"-Therapie zur Behandlung des Marginalzonenlymphoms gewährt. Bayer zufolge mache diese Erkrankung etwa zehn Prozent der Non-Hodgkin-Lymphome aus."Auf Basis der Studienergebnisse könnte Copanlisib möglicherweise eine geeignete für MZL-Patienten im Rezidivfall sein", so Scott Fields, Senior Vice President und Leiter der onkologischen Entwicklung der Pharma-Sparte von Bayer.Der DAX-Konzern brauche langfristig auch in der Pharma-Sparte Zulassungs- und Vermarktungserfolge. Denn bei den Kassenschlagern Xarelto und Eylea würden in einigen Jahren Umsatzeinbußen durch auslaufende Patente drohen.Die finanziellen Auswirkungen durch die Rechtsstreitigkeiten seien nach wie vor nicht abzuschätzen, die Nervosität sei auch am Aktienkurs von Bayer abzulesen.Die Bayer-Aktie stehe kurz vor einem weiteren Verkaufssignal. Falle die Unterstützung in Form des Mehrjahrestief bei 53,60 Euro, drohe das Papier in Richtung 50,00 Euro zu fallen.Anleger sollten die Bayer-Aktie vorerst weiter meiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)