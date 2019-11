Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Deutsche Bahn wolle spätestens ab Ende 2022 auf den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat verzichten. Zudem werde der Einsatz "von sogenannten Bioherbiziden geprüft, sofern diese eine Zulassung erhalten", heiße es in einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des bahnpolitischen Sprechers der Grünen-Bundestagsfraktion, Matthias Gastel, die der Deutschen Presse-Agentur vorliege. Die Bahn verwende diese Mittel, um ihre Schienentrassen von Pflanzenwuchs frei zu halten.Das Ziel des vollständigen Glyphosat-Verzichts bis 2022 stehe auch im Brief von Bahn-Chef Richard Lutz, den dieser Anfang November an Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geschickt habe. Darin beschreibe er die Pläne des Staatskonzerns, um dessen zahlreichen Probleme in den Griff zu kriegen.In dem Brief bekräftige Lutz auch das Vorhaben, den Einsatz von Glyphosat bereits im nächsten Jahr zu halbieren. "Klima- und Umweltschutz sind in der neuen Dachstrategie "Starke Schiene" als eines der wichtigsten Unternehmensziele fest verankert", habe Lutz geschrieben.Die Bahn habe den Einsatz des Unkrautvernichters aus dem Bayer-Konzern in den vergangenen Jahren laut eigenen Angaben bereits reduziert. 2017 habe die Bahn noch 67 Tonnen Glyphosat eingesetzt. Im vergangenen Jahr sei es wegen der Dürre deutlich weniger gewesen. Laut Geschäftsbericht sei es etwa ein Kilogramm pro Gleiskilometer gewesen. Glyphosat sei in der EU bis 2022 zugelassen.Gastel habe die Ankündigung der Deutschen Bahn begrüßt. "Auch aufgrund der negativen Folgen für Tier- und Pflanzenwelt ist ein Ausstieg vonnöten", habe er mitgeteilt. "Der Vorstoß wird Signalwirkung entfalten."Das Thema Glyphosat sei hochbrisant. Seit der Übernahme von Monsanto müsse sich der DAX-Konzern mit den Problemen, die der Unkrautvernichter nach sich ziehe, herumschlagen. Wie es zuletzt geheißen habe, seien 42.700 Klagen aufgrund der angeblichen Krebsgefahr durch den von Monsanto produzierten Unkrautvernichter Glyphosat vor US-Gerichten gegen Bayer anhängig. Die Bayer-Aktie habe zuletzt wieder den Rückwärtsgang eingelegt.Solange das Glyphosat-Problem nicht gelöst ist, bleibt DER AKTIONÄR weiter bei der Empfehlung bei der Bayer-Aktie außen vor zu bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.11.2019)