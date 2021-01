Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (04.01.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer: Nachgebende Kurse - ChartanalyseWährend der DAX kurz vor dem Jahreswechsel doch noch ein neues Allzeithoch schaffte, haben die Bullen in der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) seit Monaten Probleme, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im vergangenen Jahr sei es zu Verlusten von mehr als 30% gekommen und auch schon in den Jahren zuvor sei es für die Bullen nicht gut gelaufen. Von einem Allzeithoch sei man weit entfernt und aktuell hätten die Käufer Schwierigkeiten, nachhaltig Preise oberhalb von 50 EUR zu etablieren. Der dortige Widerstand habe auch in den vergangenen Tagen für nachgebende Kurse gesorgt.Aktuell bewege sich die Bayer-Aktie in einer kurzfristigen Range, wobei momentan mit einem Test des unteren Supports zu rechnen sei. Finde sich hier kein neues Kaufinteresse und die Aktie breche nach unten aus, könnte es zu weiteren Abgaben auf 44 bis 42 EUR kommen. Um sich weiteres Aufwärtspotenzial zu erschließen, müsste der Widerstandsbereich knapp unterhalb von 50 EUR nachhaltig überwunden werden. In diesem Fall könnte man das Abwärtsgap vom Oktober schließen. Damit würde man auch ein rechnerisches Ziel aus dem Rangeausbruch abarbeiten können. Oberhalb dessen wäre kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 60 EUR. (Analyse vom 04.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:48,55 EUR +0,17% (04.01.2021, 08:50)