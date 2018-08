Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.08.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 95 auf 85 Euro.Nach dem Abschluss des Verkaufs bestimmter Assets an BASF seien nun alle Voraussetzungen erfüllt, damit der Leverkusener Konzern mit der Integration von Monsanto beginnen könne, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die mit der Übernahme verbundenen Ziele habe das Unternehmen nochmals bekräftigt. Eine angepasste Guidance für das laufende Geschäftsjahr wolle Bayer im Rahmen der Berichterstattung zum zweiten Quartal geben. Aktuell stehe die Bayer-Aktie aber v.a. unter dem Einfluss der juristischen Auseinandersetzung hinsichtlich der angeblichen Gesundheitsgefahr, die von Glyphosat ausgehen solle. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem jüngsten Schadenersatzurteil gegen den übernommenen US-Saatguthersteller Monsanto würden stärker belasten als von Weininger erwartet.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Bayer-Aktie bekräftigt und das Kursziel für Bayer von 95 auf 85 Euro reduziert. (Analyse vom 17.08.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: