ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (01.04.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe."Untere Umkehr nimmt Gestalt an", hätten sie am 22. März in Bezug auf die Bayer-Aktie getitelt. Mittlerweile sei das Papier einen entscheidenden Schritt weiter, denn die seinerzeit aufgezeigten Schlüsselbarrieren in Form der Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 56,45 EUR) und dem Hoch vom Mai 2021 bei 57,73 EUR seien inzwischen Geschichte. Da damit auch die Hochs der Jahre 2007 bis 2011 überwunden worden sei, liege inzwischen tatsächlich ein abgeschlossener Doppelboden vor. Das anziehende Volumen im März sorge dabei für ein zusätzliches Ausrufezeichen. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 14 EUR bzw. ein rechnerisches Kursziel oberhalb der 70-EUR-Marke. Jenseits dieses Levels würden die Hochpunkte von 2020 bei 73,63/78,34 EUR zusammen mit zwei unterschiedlichen Fibonacci-Projektionen bei 76,56/76,65 EUR den nächsten Widerstandsbereich abstecken. Der Vorteil solcher Ausbruchssituationen sei, dass sie regelmäßig engmaschige Absicherungen ermöglichen würden. Konkret sollte die Bayer-Aktie die gerade herausgenommene Schlüsselzone bei 57,73/56,43 EUR nicht mehr verletzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:61,99 EUR +0,24% (01.04.2022, 08:53)XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:62,10 EUR +0,37% (31.03.2022, 17:37)