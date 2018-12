Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) weg zu lassen.Die Unternehmensführung sorge mit dem angekündigten Stellenabbau weiter für Schlagzeilen. Im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" betone CEO Werner Baumann zwar, dass der Großteil der 12.000 Stellen im Ausland abgebaut werde. Trotzdem sitze der Frust tief, vor allem bei den Mitarbeitern - in Wuppertal würden die Mitarbeiter gegen den Stellenabbau demonstrieren wollen.Der Konzern habe in Wuppertal eine Produktionsstätte errichtet, die den Regelbetrieb aber noch nicht aufgenommen habe. Diese solle jetzt stillgelegt werden. Ursprünglich sollte die Anlage in Nordrhein-Westfalen einen Faktor-8-Wirkstoff der Förderung der Blutgewinnung produzieren. Bayer möchte die Fertigung jetzt in den USA konzentrieren - auf Kosten von 350 Arbeitsplätzen in Wuppertal. "Es gibt viel Unverständnis, aber auch Wut im Bauch", so der zuständige Betriebsratsvorsitzende Michael Schmidt-Kieß.Dass durch die Monsanto-Übernahme diverse Arbeitsplätze überfällig würden, sei klar. Geplante Stellenstreichungen wie die in Wuppertal würden jedoch auch verständlicherweise auf Unverständnis treffen. Von den Seiten der Gewerkschaften und Arbeitnehmer werde es in den nächsten Wochen und Monaten kräftigen Gegenwind geben. Für das ohnehin angekratzte Image von Bayer sei dies nicht förderlich.Dennoch bleibt Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bei seiner Einschätzung: Finger weg von Long-Positionen. (Analyse vom 03.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link