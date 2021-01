Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die aktuelle Nachrichtenlage um die Bayer-Aktie sei richtig gut. Der Leverkusener Konzern wolle bei erfolgreicher Zulassung des CureVac-Impfstoffes in die Produktion einsteigen. Zudem habe die NORD LB das Kursziel nach einer aussagekräftigen Medienveranstaltung angehoben. Trotz alledem habe die Bayer-Aktie bis jetzt noch keine Fahrt aufgenommen.Am gestrigen Dienstag sei die Hoffnung auf einen neuen Ausbruch groß gewesen. Die Bayer-Aktie sei zu Handelsbeginn über den Widerstand an der Gap-Kante vom 30. September bei 52,85 Euro gestürmt und habe sogar das 2021er-Hoch bei 53,29 Euro hinter sich gelassen. Der Titel habe allerdinga dieses Niveau nicht halten können und sei bis 53 Euro zurückgefallen.Da der Wert oberhalb der Gap-Kante geschlossen habe, sei aus charttechnischer Sicht zumindest ein Kaufsignal generiert worden. Könne sich der Kurs auch heute erfolgreich über dieser Marke halten, wäre ein Sprung bis an den Widerstand bei der 200-Tage-Linie bei 55,09 Euro recht wahrscheinlich. Werde auch diese Hürde nachhaltig überwunden, sei ein weiterer Anstieg bis an die langfristige Trendlinie bei etwa 62 Euro möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: