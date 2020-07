Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe nur kurzfristig vom Teilerfolg vor einem US-Berufungsgericht profitieren können. Im Fall Dewayne Johnson habe das zuständige Gericht in San Francisco den Schadens- und Strafschadensersatz von ursprünglich 289 Millionen auf 20,5 Millionen Dollar gesenkt. Allerdings sei der Schuldspruch nicht wie von Bayer gefordert aufgehoben worden. Aus den Reihen der Grünen-Bundestagsfraktion ernte Bayer erneut harsche Kritik.Harald Ebner, Obmann der Grünen im Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, habe via Statement gesagt: "Im Grundsatz hat das Berufungsurteil die Sachlage bestätigt: Glyphosat ist gesundheitsschädlich und für das Krebsleiden des Klägers verantwortlich", so Ebner. "Dass Bayer dennoch in der EU derzeit ein Wiederzulassungsverfahren für den Pflanzenkiller betreibt, verhöhnt die Opfer und all diejenigen, die sich in den USA auf einen Vergleich mit dem Unternehmen eingelassen haben. Denn statt Besserung zu geloben und zukunftsfähige, nachhaltige Technologien zu entwickeln, macht Bayer nur eines: business as usual."Die Glyphosat-Problematik überschatte weiter die operative Entwicklung von Bayer und setze dem Aktienkurs zu. Seit Wochen befinde sich die DAX-Aktie wieder im Rückwärtsgang. Es brauche eine nachhaltige und bezahlbare Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, damit der Wert einen charttechnischen Befreiungsschlag landen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: