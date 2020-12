Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Pharmatitel sei am Mittwoch mit einem satten Kursplus von 4,6 Prozent einer der Top-Werte am deutschen Aktienmarkt gewesen. Gelinge jetzt der Sprung über weitere wichtige Widerstandslinien, würde die Bayer-Aktie ein neues Kaufsignal liefern. Bis zum nächsten Kursziel wären dann satte acht Prozent in relativ kurzer Zeit möglich.Nach der Konsolidierung Mitte November deute sich jetzt der lang ersehnte Sprung in das Gap an, welches der Kurs Anfang Oktober zwischen 48,52 und 52,85 Euro aufgerissen habe. Denn mit einem neuen Kaufsignal beim Stochastik-Indikator habe der Kurs am gestrigen Mittwoch den massiven Widerstand an der unteren Gap-Kante bei 48,52 Euro durchbrochen.Aktuell stehe die Bayer-Aktie damit knapp unter der massiven Widerstandszone, die vom Oktober-Hoch bei 49,70 Euro, der 50-Euro-Marke und der 100-Tage-Linie bei 50,34 Euro ausgehe. Gelinge es dem Titel auch diese Hürden erfolgreich zu überwinden, sei eine dynamische Aufwärtsbewegung bis zur oberen Gap-Kante bei 52,85 Euro zu erwarten.