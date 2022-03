Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

57,06 EUR +0,21% (17.03.2022, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

57,00 EUR +0,04% (17.03.2022, 09:33)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer werde in den nächsten Jahren bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Durch den sukzessive auslaufenden Patentschutz dürften günstigere Präparate Marktanteile streitig machen. Die Leverkusener würden einen Teil der fehlenden Erlöse unter anderem mit Kerendia kompensieren wollen. Das Nierenmedikament verfüge über Blockbuster-Potenzial.Um die Umsätze mit Kerendia (Finerenon) weiter in naher Zukunft anzukurbeln, habe Bayer vor Kurzem in der EU eine Indikationserweiterung beantragt. Im Konkreten gehe es um den Einsatz des Medikaments zur Behandlung von Patienten in frühen Stadien der chronischen Nierenerkrankung (CKD) in Verbindung mit Typ-2-Diabetes.Bayer stütze sich hierbei auf positive Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie FIGARO-DKD. Kerendia sei im Februar in der EU für erwachsene Patienten mit CKD (Stadium 3 und 4 mit Albuminurie) in Verbindung mit T2D zugelassen worden.Dennoch rät "Der Aktionär" weiter von einem Einstieg aufgrund der Causa Glyphosat ab, so Michel Doepke. (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: