Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

63,55 EUR -0,53% (28.04.2020, 13:22)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

63,07 EUR +0,11% (28.04.2020, 13:07)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe dem Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer bisher wenig anhaben können, dennoch sehe Konzernchef Werner Baumann Risiken. Genauere Informationen zur Lage, den gestern publizierten Zahlen zum ersten Quartal und der Causa Glyphosat würden Anleger bei der heutigen Hauptversammlung erhalten, die online durchgeführt werde."Wir stecken mitten in einer Krise, deren weiterer Verlauf derzeit nicht abgeschätzt werden kann", habe der Manager auf der Hauptversammlung des Konzerns am Dienstag gesagt. Baumann habe nach einem vorab verteilten Manuskript betont, für den Konzern komme es in den nächsten Monaten entscheidend darauf an, die "Lieferketten so widerstandsfähig wie möglich zu halten" und damit den Geschäftsbetrieb zu sichern.Zu den Unsicherheiten, mit denen sich Bayer in den nächsten Monaten konfrontiert sehe, gehörten nicht zuletzt die Fragen, wie sich der weitere Verlauf der Krise auf die Finanzmärkte oder auf die Zahlungsfähigkeit der Bayer-Kunden auswirke. Auch die Folgen der Krise für die Nachfrage nach Bayer-Produkten ließen sich nur schwer prognostizieren. "Es kann sein, dass sich die Nachfrage nach einigen unserer Pharmaprodukte verringert, wenn Patienten nicht zum Arzt können und geplante Behandlungen verschoben werden", so Baumann. Bei den verschreibungsfreien Produkten sei noch ungewiss, ob es sich bei der derzeit hohen Nachfrage vor allem um Vorratshaltung handle oder tatsächlich um einen erhöhten Verbrauch.Bayer beteilige sich weiterhin konstruktiv an den Mediationsgesprächen, habe es geheißen. "Wir haben dabei einige Fortschritte erzielt, bevor der Ausbruch von Covid-19 auch dieses Thema üerlagert und den Verhandlungsfortschritt damit erheblich verlangsamt hat", so Baumann. Zahlreiche Termine hätten abgesagt werden müssen.Von der heutigen Hauptversammlung seien keine Impulse zu erwarten. Kurzfristig sende die Bayer-Aktie indes klare Erholungssignale. Die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zum ersten Quartal 2020 würden den positiven Trend unterstützen.Investierte Anleger bleiben dabei und setzen auf die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 65,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Mit Material von dpa-AFX