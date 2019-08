Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,23 EUR +0,35% (21.08.2019, 09:53)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Seit der letzten Kommentierung des Analysten (01.08.) habe der Konzern bei seinem Ende letzten Jahres angekündigten Desinvestitionsprogramm große Fortschritte erzielt. Das größte Desinvestitionsobjekt - Animal Health (Tiermedizingeschäft) - werde Bayer an Elanco für 7,6 (davon 5,3 in bar; 2,3 in Elcano-Aktien) Mrd. USD veräußern. Mit einem Transaktionsmultiplikator (EV/bereinigtes EBITDA) von 18,8 erachte Gottschalt den Verkaufspreis für attraktiv, allerdings weniger dessen Zusammensetzung (Elcano-Aktien). Darüber hinaus werde Bayer den 60%igen Anteil am Chemiepark-Betreiber Currenta an MIRA für 1,17 (Transaktionswert: 3,5) Mrd. Euro veräußern. Im Mai und Juli habe der Konzern bereits die Veräußerung von Coppertone (550 Mio. USD) und Dr. Scholl's (585 Mio. USD) vereinbart.Der DAX-Konzern reduziere mit den Desinvestitionen die Konzernkomplexität und schaffe sich gleichzeitig ein finanzielles Polster für potenzielle Schadensersatzzahlungen bezüglich der Glyphosat-Problematik. Die von Bloomberg verbreitete Meldung (am 09.08.), dass Bayer einen Vergleich hinsichtlich der Glyphosat-Klagen über insgesamt 8 Mrd. USD anstrebe, sei umgehend von Mediator Feinberg dementiert worden. Die von der Nachrichtenagentur genannte Summe wäre nach Meinung des Analysten für Bayer recht "günstig". Nach seiner Einschätzung bleibe die Glyphosat-Problematik entscheidend für den weiteren Kursverlauf der Bayer-Aktie.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bewertet die Bayer-Aktie weiterhin mit "verkaufen". Das Kursziel werde von 53,00 Euro auf 65,00 Euro erhöht (Risikoabschlag wegen Glyphosat von 0% (bisher: 30%), neu: geschätzte Glyphosat-Schadenersatzsumme ca. 13 Mrd. Euro)). (Analyse vom 21.08.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:66,35 EUR +1,30% (21.08.2019, 10:09)