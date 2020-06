Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (02.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Zahlreiche US-Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken von Unkrautvernichtern mit dem Wirkstoff Glyphosat hätten Bayer in eine schwere Krise gebracht. Der Konzern weise die Vorwürfe indes zurück und habe die bisherigen Urteile angefochten. Der Rechtsstreit gehe nun in die nächste Runde: Die erste Anhörung vor dem Berufungsgericht finde am Dienstag (in San Francisco) statt. Bayer wolle den im ersten Glyphosat-Verfahren in den USA erlittenen Schuldspruch dort aufheben lassen.Der 10. August 2018 sei für das DAX-Unternehmen ein rabenschwarzer Tag gewesen: Die Geschworenenjury eines Gerichts in San Francisco habe geurteilt, dass der neuerdings zum Bayer-Konzern gehörende US-Saatguthersteller Monsanto dem Krebs-Opfer Dewayne Johnson insgesamt 289 Millionen Dollar an Schadenersatz zahlen müsse. Bayer habe plötzlich mit dem Rücken zur Wand gestanden, auch wenn das Gericht die Summe rasch auf 78 Millionen Dollar reduziert habe. Das Urteil habe schlagartig offenbart, welch hohe Risiken sich der Konzern mit der ohnehin umstrittenen Monsanto-Übernahme aufgeladen habe.Kläger Johnson, bei dem 2014 Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden sei, habe Monsantos Unkrautvernichter Roundup für sein tödliches Leiden verantwortlich gemacht und dem nun zu Bayer gehörenden Unternehmen vorgeworfen, die Gefahren verschwiegen zu haben. Die Jury sei nach einem vierwöchigen Prozess weitgehend der Argumentation der Klägerseite gefolgt. Für Bayer sei es ein Riesenschlamassel gewesen, die Leverkusener hätten Monsanto kurz zuvor erst für rund 63 Milliarden Dollar gekauft - und damit auch die Rechtslasten übernommen. Die hätten nun rasant zugenommen, denn das harsche Urteil habe noch viel mehr Kläger auf den Plan gerufen.Bayer ringe gemeinsam mit dem Mediator Kenneth Feinberg um eine bezahlbare Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten. Zuletzt seien neue Gerüchte aufgeflammt, dass eine Einigung nahe sei. Doch Feinberg habe rasch die Erwartungen gedämpft.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link