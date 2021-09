Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern treibe die Forschung an seinem Präparat Elinzanetant zur Behandlung bestimmter Wechseljahresbeschwerden weiter voran. Bayer wolle das Mittel nun in einer Studie der fortgeschritten Phase 3 mit rund 1.300 Teilnehmerinnen in mehr als 20 Ländern testen, wie er am Dienstag in Berlin mitgeteilt habe. Ziel sei es, die Wirksamkeit und Sicherheit von Elinzanetant zur Behandlung sogenannter vasomotorischer Symptome während der Menopause zu untersuchen. Bayer habe den Produktkandidaten nach der im September 2020 abgeschlossenen Übernahme des britischen Biotech-Unternehmens Kandy Therapeutics in sein Entwicklungsportfolio aufgenommen.Der DAX-Konzern habe zuletzt mehrere kleinere bis mittelgroße Übernahmen im Pharmageschäft gestemmt. Damit wolle Bayer einem Erlösrückgang entgegenwirken, der mittelfristig wegen ablaufender Patente für sein Augenmedikament Eylea und den Kassenschlager Xarelto drohe.Bayer verzeichne Fortschritte bei der zugekauften Pipeline von Kandy Therapeutics, was ganz klar positiv zu werten sei. Die zahlreichen vielversprechenden Nachrichten aus der Pharma-Sparte seien in den letzten Monaten des Öfteren verpufft. Denn nach wie vor würden die Glyphosat-Rechtsstreitigkeit das übergeordnete Bild bei den Leverkusenern bestimmen. Die Bayer-Aktie sei kein Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: