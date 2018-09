Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt.



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern habe sich durch die Rekordübernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto große Risiken eingekauft. Eine teure Klagewelle rolle. Die Börse sorge seither für ein Kursmassaker der Bayer-Aktie. Sei das nicht übertrieben?An der Börse jedenfalls wittere man Gift für die Bayer-Aktie. "Mit weiteren Klagen ist zu rechnen", heiße es dazu in einer Mitteilung des Konzerns. Bayer werde sich "in all diesen Verfahren entschieden zur Wehr setzen". Mittlerweile nähre der Crash aber den Crash. Mit den kräftigen Kursverlusten seit Anfang August seien wichtige Unterstützungen durchbrochen worden - der Verkaufsdruck halte an. Alleine seit Anfang August habe die Bayer-Aktie 25% an Wert verloren. Anleger sollten sich also darauf einstellen, dass der Abwärtstrend fortgeschrieben werde. Davon zeuge die stark fallende 200-Tage-Linie.Andererseits seien die grundlegende Geschäftszahlen der Bayer AG nicht schlecht. Erste Optimisten würden eine baldige Gelegenheit für einen Schnäppchen-Einstieg sehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sei mittlerweile einstellig und die Rechtsrisiken würden aus Panik überbewertet. Bayer sei so gewinnstark, dass selbst erhebliche Schadenersatzzahlungen weggesteckt werden könnten. Andererseits würden sich viele Anleger an ähnliche Aussagen zu deutschen Versorgungsaktien erinnern, als der Atomausstieg gekommen sei - die Verluste seien nie wieder ausgeglichen worden. (Analyse vom 14.09.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: