Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.12.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Die bekannt gegebenen Wachstums- und Renditeziele bis 2022 bezeichne der Vorstand des Leverkusener Konzerns selbst als anspruchsvoll, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Strauß sehe allerdings die Bayer AG gut aufgestellt, um von wichtigen Megatrends einer wachsenden und alternden Bevölkerung zu profitieren. Die angekündigten Struktur- und Effizienzmaßnahmen sollten auch erheblich dazu beitragen, das angestrebte Wachstum zu erreichen und die Ertragskraft zu steigern. Mit den sich daraus ergebenden Möglichkeiten, die Dividende zu erhöhen und Aktienrückkäufe zu finanzieren, wolle man letztlich die Bayer-Aktie attraktiver machen. Dies erscheine auch bitter nötig, nachdem sich der Aktienkurs seit Mitte 2017 annähernd halbiert habe. Die Ziele und Maßnahmen seien durchaus geeignet, der Notierung positive Impulse zu verleihen. So lange jedoch unklar sei, zu welchen Belastungen die hohe Zahl an Glyphosat-Klagen gegen Monsanto führe, sehe Strauß keine nachhaltige Kurserholung.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Bayer-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 69 Euro bekräftigt. (Analyse vom 06.12.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Bayer-Aktie: