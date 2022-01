Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,47 EUR -0,11% (17.01.2022, 12:28)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

52,48 EUR -0,21% (17.01.2022, 12:13)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Seit Jahresbeginn stünden unter anderem Value-Aktien wieder verstärkt im Fokus der Anleger. Auch die in den letzten Jahren arg gebeutelten Papier von Bayer hätten in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 zweistellig zulegen können und klare positive Chartsignale gesendet. Im Februar richte sich der Fokus abermals auf die Pharma-Pipeline des DAX-Unternehmens.Wie am Montag bekannt geworden sei, steige am 21. Februar (Montag) der jährliche Bayer Pharma Media Day 2022. Demnach würden die Leverkusener das Wachstumspotenzial des Unternehmens aufzeigen wollen, "das durch kontinuierliche Innovationen in allen Therapiebereichen und -modalitäten des Unternehmens vorangetrieben wird."Bayer richte mehr und mehr den Fokus auf neue Produkte und Programme in der Pipeline. Schließlich würden in den kommenden Jahren heftige Umsatzeinbußen durch Konkurrenzmittel bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea durch den sukzessiven Auslaufs des Patentschutzes drohen.In den vergangenen Wochen habe sich die Bayer-Aktie von ihren Tiefständen gelöst. Nach dem Sprung über den GD200 bei 49,76 Euro sei nun auch die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke gefallen. Darüber hinaus sei der Ausbruch über das November-Hoch bei 51,84 Euro geglückt.Der Chart bei Bayer helle sich weiter auf. Dennoch bleibe "Der Aktionär" bei seiner kritischen Einschätzung aufgrund der weiterhin bestehenden Unsicherheiten in der Causa Glyphosat.Anleger lassen daher die Finger von der Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link