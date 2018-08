Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das Papier des Leverkusener Konzerns komme nicht zur Ruhe. Nach dem jüngsten Urteil in den USA im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup, bei dem Bayer an einen Krebspatienten 289 Mio USD Schadenersatz leisten solle, sei die Bayer-Aktie zum Wochenauftakt nach unten durchgereicht worden. Insbesondere die Angst davor, dass auf den deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern Milliarden-Lasten aus weiteren Klagen zukommen könnten, habe den Titel massiv unter Druck gebracht. Und neue Klagen schienen tatsächlich nicht lange auf sich warten zu lassen.Auch am Donnerstag setze sich der Ausverkauf fort. Mit dem jüngsten Rutsch unter die 80-Euro-Marke habe die Bayer-Aktie ein neues Verkaufssignal generiert. Die nächste charttechnische Unterstützung warte nun erst beim 2008er-Zwischenhoch im Bereich von 65 Euro. "Der Aktionär" habe schon seit Langem vor den möglichen Risiken im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme gewarnt und rate weiter dazu, die Bayer-Aktie zu meiden, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2018)