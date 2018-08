Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.

Nach dem Urteil in den USA hätten viele Analysten ihre Einschätzungen für das Wertpapier überarbeitet. Die Masse bleibe optimistisch - trotz gestiegener Risiken im Bezug auf die Monsanto-Übernahme.

Alistair Campbell, Analyst der Berenberg, reduziert zwar das Kursziel von 118,00 auf 113,00 Euro, stuft die Aktie aber von "hold" auf "buy" hoch. Laut Campbell werde es einige Zeit dauern, bis die Rechtsstreitigkeiten rund um die angeblich verschleierten Krebsrisiken von Monsantos Unkrautvernichter Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat geklärt seien. Jedoch hat Bayer viele Möglichkeiten, bis zum Jahresende die Wachstumsperspektiven des neuen Konzerns aufzuzeigen und dabei das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Die optimistische Einschätzung von Berenberg-Analyst teile "Der Aktionär" nicht. Monsanto berge weiterhin ein hohes Risiko für Bayer. Neben einer potenziellen Klagewelle nach dem Roundup-Urteil drohe auch in Brasilien Ungemach.