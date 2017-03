Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Jetzt stehe klar die geplante Übernahme von Monsanto durch Bayer im Fokus. Die letzten News aus der Pharmasparte seien dabei fast untergegangen. Bayer habe mit seinem wichtigsten Pharmamittel Xarelto einen weiteren Studienerfolg erreicht. Xarelto sei mit einem Umsatz von weltweit fast drei Mrd. Euro 2016 der Umsatzbringer in der Pharmasparte. Wie man mitgeteilt habe, habe das Mittel in einer klinischen Studie einen besseren Schutz vor wiederkehrenden venösen Thromboembolien im Vergleich zu Aspirin gezeigt. In der sogenannten Choice-Studie sei der Wirkstoff des Gerinnungshemmers (Rivaroxaban) bei mehr als 3.000 Patienten untersucht worden, die zuvor aufgrund einer Lungenembolie (LE) oder symptomatischen tiefen Beinvenenthrombose (TVT) sechs bis zwölf Monate Antikoagulationstherapie erhalten hätten. Jedoch sei das Mittel auch immer wieder wegen Klagen wegen angeblicher Nebenwirkungen in den Schlagzeilen.Bei der geplanten Rekordübernahme von Monsanto sollte es auch bald Neuigkeiten geben. Wie letztlich die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtet habe, sollten in dieser Woche Informationen zu drei Bayer-Aktivitäten an potenzielle Bieter verschickt werden. Dabei gehe es um die Geschäfte mit Baumwoll- und Raps-Saatgut und das Pflanzenschutzmittel LibertyLink. Durch die Veräußerung von Unternehmensteilen könnte Bayer versuchen, die Behörden zu besänftigen. Wie Bayer-Chef Werner Baumann vor Kurzem im Rahmen der Bilanzpressekonferenz erklärt habe, erwarte man nach wie vor den Deal-Abschluss bis Ende 2017.Das Wertpapier laufe aktuell ohne Impulse seitwärts. Bei 112 Euro verlaufe ein sehr starker Widerstandsbereich.Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:106,25 EUR -0,56% (20.03.2017, 17:35)