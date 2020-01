Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.01.2020/ac/a/d)



Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) befindet sich seit Juni 2019 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung habe die Bayer-Aktie zunächst eine kleinere und danach eine größere inverse SKS vollendet. Am 27. Dezember 2019 habe der Wert ein Hoch bei 74,36 EUR markiert. Mit diesem Hoch habe er das Ziel aus der kleinen inversen SKS abgearbeitet. Nach einer kleinen Konsolidierung sei bereits am 9. Januar der Ausbruch über 74,36 EUR erfolgt. Zuletzt habe die Bayer-Aktie wieder auf dieses Hoch zurückgesetzt.Das Chartbild der Bayer-Aktie mache auf Sicht von einigen Wochen einen bullischen Eindruck. Aus der großen inversen SKS ließe sich ein Ziel bei ca. 93,00 EUR ableiten, was ein Close des Gaps vom 13. August 2018 bedeuten würde. Sollte die Aktie allerdings unter 74,36 EUR abfallen, würde zunächst eine weitere Konsolidierung in Richtung 70,83 bis 70,35 EUR drohen. (Analyse vom 16.01.2020)