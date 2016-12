Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

98,28 EUR -0,43% (21.12.2016, 16:16)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

98,256 EUR -0,41% (21.12.2016, 16:24)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.12.2016/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Wichtige Hürde bei Monsanto-Übernahme genommen - AktienanalyseNach einigem Hin und Her stimmten die Aktionäre von Monsanto dem nachgebesserten Übernahmeangebot von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) vergangene Woche auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mit großer Mehrheit zu, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Rahmen der Fusionsvereinbarung sollten die Monsanto-Aktionäre bei Abschluss der Transaktion 128 US-Dollar je Aktie in bar erhalten, womit Bayer die Transaktion insgesamt rund 66 Mrd. US-Dollar koste. Bayer-Chef Werner Baumann zufolge werde sich die Übernahme, mit deren Abschluss man Ende 2017 rechne, auch für die Bayer-Aktionäre lohnen. Er erwarte, dass die Kombination von Monsanto und der Bayer-Sparte Crop Science sehr ertragreich sein werde und ähnlich hohe Gewinnspannen erreiche wie der Pharma-Bereich. Durch bessere Konditionen im Einkauf und Konsolidierungen im Bereich Forschung und Entwicklung rechne der Vorstand mit Kostensynergien von 1,2 Mrd. USD jährlich nach drei Jahren.Nach dem Abschluss der Übernahme werde der Bereich Agrarwirtschaft innerhalb des Konzerns an Bedeutung gewinnen. Aktuell sei es vor allem der Bereich Pharmaceuticals (Geschäft mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln), der dank neu entwickelter Medikamente mit einer starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung zur erfolgreichen operativen Entwicklung des Konzerns beitrage. Auch Covestro (Kunststoffsparte) habe im dritten Quartal 2016 einen deutlichen Anstieg des EBITDA vor Sondereinflüssen verbuchen können, während sich Crop Science (Agrargeschäft) in einem schwierigen Marktumfeld behaupten und das EBITDA vor Sondereinflüssen leicht habe steigern können.Auf Konzernebene habe Bayer den Umsatz im dritten Quartal um 2,3% auf 11,3 Mrd. Euro gesteigert (Q3/2015: 11,0 Mrd. Euro). Nachteilige Auswirkungen durch negative Währungseffekte seien durch höhere Absatzmengen kompensiert worden. Das EBITDA vor Sondereinflüssen habe sich um 6,0% auf 2,7 Mrd. Euro verbessert (Q3/2015: 2,5 Mrd. Euro). Die weiteren Aussichten für das Gesamtjahr 2016 habe der Vorstand positiv beurteilt. Auf Konzernebene (inkl. Covestro) erwarte er weiterhin einen Umsatz von 46 bis 47 Mrd. Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen solle im oberen einstelligen Prozentbereich zulegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortzuführendem Geschäft solle ebenfalls im oberen einstelligen Prozentbereich steigen.Nehme die Monsanto-Übernahme auch die wettbewerbsrechtlichen Hürden, sähen die Analysten Chancen in der daraus resultierenden Marktführerschaft bei Saatgut und im Pflanzenschutz und den Synergien aus der Übernahme. Die Nachfrage in diesem Bereich sollte ihrer Ansicht nach aufgrund des globalen Trends einer wachsenden Weltbevölkerung und des damit einhergehenden Bedarfs an Lösungen für höhere Ernteerträge zu einer stabilen Entwicklung des Agrargeschäfts beitragen. Das Pharmageschäft wiederum dürfte weiterhin von der Alterung der Gesellschaften, insbesondere in den Industrieländern, und neu entwickelten Medikamenten profitieren.Bei der Aktie der Bayer AG sähen die Analysten aktuell die Chance auf eine Bodenbildung. Nach einem Rekordhoch bei 146,45 Euro habe sich im April 2015 im Chart ein Bearish-Engulfing-Candlestickmuster gebildet, das eine Korrektur der vorangegangenen Aufwärtsbewegung eingeleitet habe. Diese habe sich zu einer längeren Abwärtsbewegung ausgeweitet, in deren Verlauf die Aktie im Mai 2016 ein Tief bei 83,45 Euro markiert habe. Es sei eine Erholung auf 99,28 Euro gefolgt, ehe ab August nochmals schwächere Notierungen die Aktie auf 86,07/86,03 Euro geführt hätten. Das Tief vom Mai 2016 sei jedoch nicht mehr unterschritten worden. Seit zwei Wochen verzeichne die Bayer-Aktie wieder steigende Notierungen, wobei mit dem Anstieg über die 200-Tage-Linie ein bullisches Signal generiert worden sei.Gelingt der Bayer-Aktie als Nächstes ein nachhaltiger Anstieg über 99,28 Euro, würde sie aus Sicht der Analysten der DZ BANK eine Trendumkehrformation in Gestalt eines doppelten Bodens vollenden. Dies ließe mittelfristig einen weiteren Anstieg bis in den Bereich um 115,00 Euro erwarten, wo zugleich das 50%-Retracement der vorangegangenen Abwärtsbewegung verlaufe. Unterstützungen für kurzfristige Rücksetzer der Kursnotierung würden mit dem letzten Zwischenhoch bei 94,99 Euro, der 200-Tage-Linie bei 94,15 Euro sowie bei 92,29/91,90 und 91,08 Euro verlaufen. Um das Szenario einer Bodenbildung nicht zu gefährden, sollte die Bayer-Aktie jedoch nicht mehr unter 86,03 Euro zurückfallen. (Ausgabe vom 20.12.2016)