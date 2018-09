Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

70,39 EUR +0,13% (12.09.2018, 08:42)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (12.09.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Die Bayer-Aktie müsse nach wie vor fast täglich ein neues Verlaufstief hinnehmen. Mit dem Unterschreiten der 70-er-Marke stelle der gestrige Handelstag dabei keine Ausnahme dar. Übergeordnet belaste, neben dem Bruch des Basisaufwärtstrends seit 2003, vor allem das abgeschlossene Doppeltopp. Mittlerweile seien selbst die alte Trendlinie seit April 2015 sowie ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (76,91/76,65 EUR) durchbrochen worden. Die Tragweite dieser negativen Weichenstellungen lasse sich besonders gut am weiterhin großen Abstand zur nächsten wichtigen Unterstützungszone festmachen. Schließlich sei das Papier aus charttechnischer Sicht bis zur Kumulationszone aus zwei weiteren Fibonacci-Level (61,03/60,73 EUR), diversen Hochpunkten aus den Jahren 2007/2008/2010 und 2011 sowie der 200-Monats-Linie (akt. bei 60,76 EUR) nach unten hin offen. Das Chartbild der Bayer-Aktie besitze also ordentlich Schlagseite - eine Einschätzung, die sie erst revidieren würden, wenn der Titel das Tief vom Mai 2016 bei 82,16 EUR zurückerobere, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.09.2018)