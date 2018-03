Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

92,55 EUR -1,24% (05.03.2018, 09:50)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (05.03.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habet zuletzt mit einem Abwärtsgap (101,72 EUR zu 101,24 EUR) ein klassisches Doppeltopp vervollständigt. Aus der Höhe dieses Umkehrmusters ergebe sich nun ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 20 EUR. Im Umkehrschluss führe dieses Rückschlagsrisiko zu einem Kursziel im Bereich von 83 EUR, welches sehr gut mit den Tiefpunkten des Jahres 2016 bei 86,03/83,45 EUR harmoniere. Nachdruck verleihe der oberen Umkehr nun die Tatsache, dass spätestens seit der abgelaufenen Woche der Basisaufwärtstrend seit 2003 (akt. bei 99,47 EUR) Geschichte sei. In die gleiche Kerbe würden die beiden "inside candles" schlagen, die durch den erneuten Schwächeanfall in der letzten Woche nach unten aufgelöst worden seien. Gleichzeitig mahne auch der MACD zur Vorsicht. Im Tages- und Monatsbereich habe der Trendfolger jüngst sogar neue Ausstiegssignale generiert. In der Summe besitze das aktuelle Chartbild deutlich Schlagseite. Um den größten Druck von der Aktie zu nehmen, sei dagegen eine Rückkehr in den o. g. ehemaligen Basishaussetrend die absolute Grundvoraussetzung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.03.2018)