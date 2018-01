ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (24.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Aufgeheizte Stimmung - ChartanalyseDas Wertpapier von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wurde die letzten Monate über von Investoren links liegen gelassen, doch nun offenbart der aktuelle Chartverlauf eine durchaus aufgeheizte Stimmung, die sogar in eine wahre Kursexplosion münden und dynamische Kursgewinne mit sich bringen könnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Denn schon seit Wochen hämmere die Bayer-Aktie wie besessen von unten her kommend an den EMA 200 und sei an dieser Stelle bisher nicht weitergekommen. Doch der gestrige Kurssprung direkt an den Widerstand liefere einen klaren Hinweis auf die Option eines baldigen Kurssprungs über das Widerstandsniveau von 109,60 Euro. Zwar bleibe der seit Mitte Juni 2017 bestehende Abwärtstrend noch weiter intakt, eine steile und dynamische Kursrally könnte dennoch starten und die Notierungen an die obere Trendkanalbegrenzung aufwärts führen. Grund zum Anlass biete auch der sich endlich in Bewegung gekommene deutsche Leitindex, der wiederum ein frisches Rekordhoch habe markieren können und somit attraktiv für Investoren geworden sei. Wer also auf der Suche nach einem recht günstigen Wert mit genügend Kurspotenzial sei, könnte bei der Bayer-Aktie goldrichtig liegen.Gelingt es Marktteilnehmern demnach den Kurs der Bayer-Aktie über das Niveau von mindestens 110,00 Euro voranzutreiben, könnte noch in dieser Woche ein steiler Rallyabschnitt zunächst bis in den Bereich von 114,00 Euro starten und darüber sogar zu einem Test der seit Mitte 2017 bestehenden Abwärtstrendlinie bei 116,00 Euro reichen und kann als Grundlage für ein Long-Investment herangezogen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.01.2018)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:109,22 EUR +3,31% (23.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:109,00 EUR -0,64% (24.01.2018, 08:52)