ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (10.07.2017/ac/a/d)

London (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Holford von Jefferies:Jeffrey Holford, Analyst von Jefferies, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der Gewinnwarnung der Pflanzenschutz-Sparte CropScience weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Dieser negative Sondereffekt sei eine Enttäuschung, ändere jedoch nichts an den mittelfristigen Geschäftsperspektiven des Leverkusener Konzerns oder dem deutlichen Aufwärtspotenzial durch die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Holford rechne in den nächsten sechs Monaten mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Bayer-Aktie.Jeffrey Holford, Analyst von Jefferies, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Bayer-Aktie mit einem Kursziel 150 Euro bestätigt. (Analyse vom 10.07.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:110,50 EUR +0,50% (10.07.2017, 15:35)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:110,595 EUR +0,34% (10.07.2017, 15:44)